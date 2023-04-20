ДНР, 20 апреля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по объединённому штабу группировки ВСУ «Бахмут» в Донбассе, сообщил 20 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», — сказал Конашенков.

Также российские военные поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны. Удары были нанесены в районах населённых пунктов Терны и Тоненькое в ДНР.

По словам Конашенкова, идёт активное уничтожение ВСУ в западной части Артёмовска. Российские войска пресекали попытки украинских боевиков контратаковать и перебрасывать резервы в этом районе.