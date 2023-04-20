ВС России уничтожили около 110 бойцов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Москва, , 14:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки около 110 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом на брифинге 20 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как сообщало 20 апреля ИА REGNUM, артиллерия и авиация Вооружённых сил России поразили понтонную переправу ВСУ и уничтожили два украинских военных склада на лисичанском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Каменка. В районе Григоровки уничтожен склад горюче-смазочных материалов.