Российские войска уничтожили около 110 бойцов ВСУ на двух направлениях
Российские войска уничтожили около 110 бойцов ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях
Москва, 20 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки около 110 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом на брифинге 20 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — указал Конашенков, говоря о купянском направлении.
При этом на краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, а также два танка, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.
Как сообщало 20 апреля ИА REGNUM, артиллерия и авиация Вооружённых сил России поразили понтонную переправу ВСУ и уничтожили два украинских военных склада на лисичанском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Каменка. В районе Григоровки уничтожен склад горюче-смазочных материалов.