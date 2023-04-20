Москва, 20 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки около 110 человек на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом на брифинге 20 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — указал Конашенков, говоря о купянском направлении.

При этом на краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, а также два танка, две боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ.

Как сообщало 20 апреля ИА REGNUM, артиллерия и авиация Вооружённых сил России поразили понтонную переправу ВСУ и уничтожили два украинских военных склада на лисичанском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Каменка. В районе Григоровки уничтожен склад горюче-смазочных материалов.