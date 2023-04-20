Донецк, , 14:34 — REGNUM Вооружённые силы Российской Федерации в рамках специальной военной операции за прошедшие сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинга 20 апреля.

Игорь Конашенков Минобороны России

«На купянском направлении… в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

По словам Конашенков, на купянском направлении за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 50 человек личного состава, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Действия ещё двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечены в районах населённых пунктов Павловка Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

Также официальный представитель Минобороны сообщил, что потери противника на донецком направлении за прошедшие сутки составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников. Кроме того, на данном направлении уничтожены три танка, пять бронемашин пехоты и шесть ББМ ВСУ.