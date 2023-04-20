Донецк, 20 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки боевых действий на донецком направлении около 470 солдат ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 20 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал представитель Минобороны.

Кроме того, пна донецком направлении уничтожено три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

Также сообщается об уничтожении склада боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Водяного в ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, подразделения российских военных смогли прорваться к трассе, соединяющий город Артёмовск Донецкой Народной Республики с Часовым Яром, находящимся под контролем ВСУ. Российским бойцам, прорвавшимся к трассе О0506 через посёлок Хромово, не дают закрепиться подразделения украинской армии, предпринимающие попытки контратаковать. Российские военные продолжают наступление вдоль по нескольким направлениям. По некоторым данным, подразделения Вооружённых сил Украины уже удалось оттеснить за железную дорогу.