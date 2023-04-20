Минцифры не подтвердило сообщения о планах рассылать электронные повестки в ряде регионов

Москва, , 14:31 — REGNUM Минцифры России не подтверждает информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через портал «Госуслуги», разъяснили в Telegram-канале ведомства.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами: лично в руки или заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации. Кроме того, лично в руки повестку могут вручить руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы.

«Электронные повестки через «Госуслуги» направляться не могут», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил 20 апреля журналистам, что призывникам в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки. Тестовые повестки в рамках весеннего призыва приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, по его словам, прорабатывают вопрос оповещения с помощью СМС.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток. Этот закон Госдума приняла 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля.

В Минцифры России 17 апреля заявили, что оснований для рассылки повесток российским гражданам через портал «Госуслуги» сейчас нет. В ведомстве уточнили, что в принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят, пояснили в министерстве.