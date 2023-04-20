СК возбудил дело после исчезновения матери советника сенатора, ставшей жертвой мошенников

Москва, , 14:09 — REGNUM Следственный комитет России возбудил дело после исчезновения 76-летней матери Елены Силкиной Татьяны, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По данным следствия, в апреле 2023 года неустановленные лица под обманным предлогом уговорили пожилую женщину покинуть её постоянное место жительства и лишили возможности общения с родственниками», — сказала представитель СК РФ.

По данным следствия, пенсионерка может находиться за пределами столичного региона. СК вместе с оперативниками ищут её и выясняют личности преступников.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества»). В рамках дела следователи выяснили, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её передать им крупную сумму денег.

Ранее ИА REGNUM сообщило, в Москве ведётся розыск 76-летней матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Женщину похитили неизвестные и теперь требуют выкуп. Последний раз пожилую женщину видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Однако, как выяснилось, никаких билетов на самолёты или поезда она не покупала.

Предположительно пропажа пенсионерки могла быть спланирована украинскими телефонными террористам.