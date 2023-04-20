СК возбудил дело после исчезновения матери советника сенатора
СК возбудил дело после исчезновения матери советника сенатора, ставшей жертвой мошенников
Москва, 20 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил дело после исчезновения 76-летней Татьяны Адабаш, которая является матерью Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Юлия Иванова.
«По данным следствия, в апреле 2023 года неустановленные лица под обманным предлогом уговорили пожилую женщину покинуть её постоянное место жительства и лишили возможности общения с родственниками», — сказала представитель СК РФ.
Как сообщается, пенсионерка может находиться за пределами Москвы. Сотрудники следственного комитета вместе с оперативниками разыскивают пострадавшую и выясняют личности преступников.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества»). В рамках дела следователи выяснили, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её передать им крупную сумму денег.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве ведётся розыск 76-летней матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Женщину похитили неизвестные и теперь требуют выкупа. Последний раз пожилую женщину видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Однако, как выяснилось, никаких билетов на самолёты или поезда она не покупала.
Предположительно, пропажа пенсионерки могла быть спланирована украинскими телефонными террористами.