Москва, 20 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил дело после исчезновения 76-летней Татьяны Адабаш, которая является матерью Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По данным следствия, в апреле 2023 года неустановленные лица под обманным предлогом уговорили пожилую женщину покинуть её постоянное место жительства и лишили возможности общения с родственниками», — сказала представитель СК РФ.

Как сообщается, пенсионерка может находиться за пределами Москвы. Сотрудники следственного комитета вместе с оперативниками разыскивают пострадавшую и выясняют личности преступников.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества»). В рамках дела следователи выяснили, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её передать им крупную сумму денег.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве ведётся розыск 76-летней матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Женщину похитили неизвестные и теперь требуют выкупа. Последний раз пожилую женщину видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Однако, как выяснилось, никаких билетов на самолёты или поезда она не покупала.

Предположительно, пропажа пенсионерки могла быть спланирована украинскими телефонными террористами.