Путин заявил, что в ходе СВО муниципальные служащие — добровольцы показали пример преданности Родине

Москва, , 14:19 — REGNUM Добровольно принявшие участие в спецоперации муниципальные служащие показали пример преданности интересам России, заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля президент Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знаю также, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там — там, где трудно. Они показали пример преданности Родине и её интересам, и сейчас отстаивают наши исторические территории и защищают людей — жителей этих территорий», — сказал Путин.

Жители этих территорий много лет сражались за право быть частью России, подчеркнул президент.

Путин заявил, что участники спецоперации должны быть спокойны и уверены в том, что с их семьями всё благополучно. Поэтому местные власти должны знать потребности каждой семьи, оказывать поддержку.