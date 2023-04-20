«Джавелин» — это вообще палочка-выручалочка для украинских маркетологов. Мало одного «Джавелина»? «Байрактары» и «Леопарды» в помощь. Там на одной только номенклатуре натовского вооружения до самого окончания СВО можно брендить. Собственно, даже сама практика военизации и патриотизации услуг, товаров, мерча с чьей-то лёгкой руки получила неофициальное название «байрактарщина».

Анатолий Савенко, , 15:41 — REGNUM Верховная Рада одобрила законопроект о запрете использования в названиях торговых марок военно-патриотической тематики (названия подразделений ВСУ, населённых пунктов, уставных приветствий и т. п).

Бренды на распродажу Сергей Корсун © ИА REGNUM

Иными словами, это означает, что не будет больше семян редиса «Азовсталь» (а также буряка «Бандера» или кабачков «Призрак Киева»), напитка «Буча Комбуча», пива «Чернобаевка» и «Герои не умирают».

Беда-печаль…

Для нарушителей даже предусмотрели штраф. Не слишком-то и большой — 37 тыс. грн, (примерно 1000 долл). Скорее даже не штраф, а единоразовый налог на нарушителей закона. Хайпанули, заработали на патриотической теме — поделитесь с родиной, будьте ласкавы.

Запрет, конечно, не тотальный и касается только товаров и услуг. Из-под него вывели культурку — книги, фильмы. К тому же смысловое поле всё равно полностью не перекрыть перечисленными в законе запретами.

Ну запретили редиску называть «Азовсталь», подумаешь. Всегда можно найти что-то в новостной повестке. Как это сделали в одной киевской кофейне, начав продавать круассан «Борис Джонсонюк».

На совсем уж крайний случай выручит вездесущий «Джавелин». Это вообще палочка-выручалочка для украинских маркетологов.

На рынке есть мягкая игрушка, отдалённо напоминающая данный ПТРК, водка «Джавелин», колбаса «Джавелин», сосиски «Джавелинки» и (внезапно!) лаборатория анализов «Джавелин». А, ещё диваны. Хотя это как раз логично: для диванных воинов и мамкиных аналитиков.

Мало одного «Джавелина»? «Байрактары» и «Леопарды» в помощь. Там на одной только номенклатуре натовского вооружения до самого окончания СВО можно брендить.

Танк Leopard 2А4 Hiuppo

Собственно, даже сама практика военизации и патриотизации услуг, товаров, мерча с чьей-то лёгкой руки получила неофициальное название «байрактарщина».

И ведь байрактарщина — это совсем не ответ украинцев на СВО. Массово — да. Так или иначе, почти весь бизнес старается вплетать данную тематику если не в нейминг, то в маркетинг и продвижение. У одних получается, у других — форменное людоедство.

Но явление это не новое и появилось ещё при Петре Порошенко. Первое на моей памяти — серебряные кулоны с тризубом, рекламой которых в 2014 году был напрочь забит украинский сегмент соцсетей, эдакая монетизация эйфории майдана. С тех пор они, кстати, значительно расширили ассортимент: можно даже медалей прикупить на всю грудь.

Дальше пошёл трэш. Например, тут ещё с 2018 года предлагают купить «Тушёного москалика по-гуцульски». Или вот — «сепары в сметане». Это уже во времена Зеленского, но за полтора года до СВО.

Так что такой дичи хватало и раньше, люди годами, прости Господи, креативили. И никто не рвался это запрещать или хотя бы осуждать. Наоборот, осуждающие рисковали получить тяжёлым по голове и зелёнкой в глаза от организованных групп патриотических маркетологов.

Задумываться начали только прошлым летом, когда количество начало переходить в качество, раз за разом пробивая дно. Просто теперь усилия в основном были направлены не на уничижение врага, а на героизацию себя любимых. Но благодаря отдельным талантам вместо героизации получались поводы для обидных заметок и сюжетов в российских СМИ.

В итоге киевское рекламное агентство Patsany Agency уже в июне 2022 года попыталось разработать некие внутрицеховые нормы ограничения байрактарщины. Впрочем, на Украине и до СВО немногие прибегали к услугам специалистов по бренд-коммуникациям. Поэтому все благие пожелания канули втуне.

Да и обстоятельства явно не способствовали морализаторству: –30% ВВП, падение дохода подавляющей части граждан Украины, сокращение внутреннего рынка потребителей и рынка рабочей силы как минимум на 5 млн человек. В этой ситуации любые, даже самые грязные маркетинговые приёмы хороши.

Бесплатные горячие обеды для жителей Украины © Валерий Мельников/РИА Новости

Правда в итоге это привело к тому, что байрактарщиной стали пользоваться все и для всего без разбора. И даже для властей наконец стало очевидно, что с этим нужно что-то делать.

Проблема в том, что власти и сами байрактарят по мере сил.

Фонд Зеленского UNTD24 то браслеты «Азовсталь» продаёт, то пакетики соли («Артёмсоль») по 500 грн за 200 грамм (5500 руб./кг, если пересчитать).

Укрпочта так вообще переключилась на печать марок по мотивам мемчиков — один горящий Крымский мост чего стоит. Плюс онлайн-площадки с фирменным мерчем, включая магазин на Amazon. И тоже неплохо на этом наваривает: 30–50 долларов за блок марок. Всё это, конечно же, под нормы нового закона не подпадает.

В итоге не оставляет ощущение, что Верховная рада новым законом стремится не запретить байрактарщину, а национализировать её. Хорошая же тема, прибыльная. А раз так, то пусть только государство с неё и кормится. А бизнесу — дуля, нечего на беде народной жировать.