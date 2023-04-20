Роберт Кеннеди-младший рассказал, как его сын вступил в Иностранный легион на Украине

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Внучатый племянник бывшего президента США Джона Кеннеди служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пулемётчиком. Об этом рассказал его отец, кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший.

Конор Кеннеди Кадр из видео с канала: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

На предвыборном митинге, американский политик рассказал о службе сына Коннора на Украине. По его словам, Коннор, которым он очень гордится, вступил в Иностранный легион и воевал на Украине во время харьковского наступления в качестве пулемётчика в группе спецназа.

«Мы находимся на Украине по правильным причинам», — считает политик.

Сам Коннор ещё в октябре прошлого года заявил, что покинул Иностранный легион. Причины он не назвал, но отметил, что хоть служба была недолгой, ему понравилось быть солдатом.

Как сообщало 12 апреля ИА REGNUM, на Украине ликвидировали двух американских наёмников Одним из убитых был Эдвард Уолтер Уилтон. Он погиб в ходе боёв за Артёмовск. Также на Украине был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти появилась на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица семьи военного. Жена Керпаси подтвердила, что семья находится на связи с Госдепом США.

Российский военный также рассказал 31 марта, что южные окраины Артёмовска обороняли солдаты ВСУ, а также встречались наёмники из Грузии и Польши. По словам бойца, группировки польских наёмников отличала форма чёрного цвета.