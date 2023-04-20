К исчезновению матери советника сенатора Силкиной могут быть причастны украинские террористы

Москва, , 14:01 — REGNUM Пропажа матери советника сенатора Елены Силкиной Татьяны могла быть спланирована украинскими телефонными террористам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

Пор информации редакции Mash, мошенники могли убедить пенсионерку уйти из дома и спрятаться — под предлогом «спецоперации».

Преступники вымогают у её дочери деньги, выдавая всё за похищение.

Как сообщается, камеры видеонаблюдения зафиксировали передвижения 76-летней пенсионерки по городу. Она как по указке, постоянно меняла виды общественного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, в Москве ведётся розыск 76-летней матери Елены Силкиной, работающей помощницей у сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Женщину похитили неизвестные и теперь требуют выкуп. Последний раз пожилую женщину видели у Ленинградского вокзала, куда она приехала на такси. Однако, как выяснилось, никаких билетов на самолёты или поезда она не покупала.