В Санкт-Петербурге возбудили дело после гибели шести постояльцев психоневрологического интерната

Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели шести постояльцев психоневрологического интерната в Санкт-Петербурге возбудили следователи. Об этом 20 апреля сообщает Главное следственное управление городского СК в Telegram-канале.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По результатам проведения доследственной проверки по факту размещенных в СМИ сведений о наступлении смерти постояльцев психоневрологического интерната социального обслуживания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, сотрудники психоневрологического интерната в доме по улице Коллонтай в Санкт-Петербурге из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за страдающими психическими заболеваниями лицами в период с 2022 года допустили наступление смерти по неосторожности шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, поспособствовавшие совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта психиатр одной из детских больниц изучил переписку 15-летней школьницы и выяснил, что она вместе с тремя друзьями собиралась совершить суицид. Врач смог спасти четырёх подростков от массового самоубийства.