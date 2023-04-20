Телеканал «Муз-ТВ» убрал Елену Темникову из фильма про «Фабрику звёзд»

Москва, , 13:52 — REGNUM Силуэт певицы Елены Темниковой в документальном фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звёзд», скрыл телеканал «Муз-ТВ».

Елена Темникова Скриншот с YouTube

На кадрах размещённого на YouTube видео передачи, рассказывающей и музыкальном проекте, в котором участвовала исполнительница, показан момент победы Полины Гагариной во втором сезоне «Фабрики звёзд». При этом силуэт Темниковой на заднем плане сцены «размазан» с помощью видеоэффекта.

Представители канала пока не прокомментировали ситуацию. При этом представитель певицы в беседе с РБК Life сообщили, что действия телеканала стали полной неожиданностью для исполнительницы. По его словам, Темникова узнала об этом из прессы и была удивлена.

«Нам неизвестны причины, по которым канал скрыл изображение Елены в документальном фильме о «Фабрике звезд». Мы задали вопрос генеральному директору канала Захару Бабину, но он никак не прокомментировал», — подчеркнул представитель певицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте директор московского театра «Современник» Юрий Кравец заявил, что брат Чулпан Хаматовой Шамиль исключён из труппы театра и в спектаклях задействован не будет.

Ранее стало известно, что Шамиль Хаматов сыграет в Риге в постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»., в которой задействованы сразу несколько бежавших из России деятелей культуры: кинокритик Антон Долин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Набутов, Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и критикующий СВО актёр Александр Филиппенко. Все они должны были собраться 24 марта в Рижской еврейской общине для публичной читки ролей. Как сообщил источник, средства от постановки, в частности Хаматов и Филиппенко, планировали передать ВСУ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что артистам, поддерживающим киевский режим, лучше уехать из России. В случае, если они осознают свою вину за критику спецоперации, им следует принести извинения, поехав в зону боевых действий и выступив с концертами и творческими вечерами перед российскими военными.

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