Белгород, 20 апреля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Число погибших в результате украинской агрессии в Белгородской области с начала специальной военной операции достигло 30 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Всего за 2022 год насчитали 2267 обстрелов белгородских населённых пунктов со стороны Украины… За минувший год 30 жителей Белгородской области погибли, ранены — 123 человека», — рассказал Гладков в эфире в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины получили повреждения или полностью разрушены 3267 домовладений. Также уничтожены 660 автомобилей.

Во вторник, 18 апреля, в результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Белгороде погиб один человек, ещё двое получили ранения.