Российские военные заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона на кременском участке фронта

Кременная, ЛНР, , 13:45 — REGNUM Военнослужащие ЛГБТ-батальона украинской армии с характерными нашивками с изображением единорога замечены на кременском участке фронта. Об этом 20 апреля рассказал один из российских бойцов, выполняющих боевые задачи на этом направлении.

Нашивка ЛГБТ-войск Кадр из видео с канала: Русская служба новостей

«Взяли один укрепчик [укрепрайон ВСУ] — смотрим, а там у одного шеврон этот [с изображением единорога]. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, это враньё», — приводит его слова РИА Новости.

Российский военный добавил, что уже целый год участвует в спецоперации и до сих пор не встречал подобных вещей вживую.

При этом он уточнил, что не считает такой батальон боеспособным и думает, что такое подразделение было создано для каких-то пропагандистских целей, а теперь его перебросили на фронт из-за нехватки личного состава.

ВСУ в марте 2021 года заявили о создании ЛГБТ-подразделения для участия в военных действиях в Донбассе. Также в марте 2022 года агентство Reuters сообщило о создании в украинских войсках ЛГБТ-батальона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратил внимание, что анонсированная американским изданием дата возможного контрнаступления ВСУ совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера. Он добавил, что это не исключено, учитывая то, как власти Украины поклоняются фашистам.