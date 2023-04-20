Москва, 20 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 20 апреля, заявила, что лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, а переводы будут бесплатными.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны», — подчеркнула Набиуллина.

По словам главы регулятора, установленная сумма в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.

Набиуллина добавила, что Центробанк хочет скорее приступить к «пилотированию». В пилотном проекте примут участие 13 банков. Все операции пойдут через ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил 29 марта на совещании у президента Владимира Путина по экономическим вопросам, что работа по введению цифрового рубля должна завершиться в 2023 году, прорабатывается разрешение сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже. Он отметил, что для введения цифрового рубля создаются регуляторные, технические и организационные условия. 16 марта Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

В феврале министр финансов России Антон Силуанов заявил о перспективности использования цифрового рубля в бюджетной сфере. По его словам, его можно использовать как третью форму валюты наравне с наличными и безналичными деньгами.