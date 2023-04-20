Киевский горсовет намерен разорвать договор аренды земли с российским посольством

Киев, , 13:36 — REGNUM Киевский городской совет 20 апреля рассмотрит вопрос о расторжении договора аренды земли с посольством России. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Виталий Кличко Qypchak

«Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству по возвращению имущества «дипучреждения» российских варваров в собственность Украинского государства», — передаёт слова Кличко его пресс-служба.

Кроме того, на заседании депутаты планируют расторгнуть и договоры аренды земли на Владимирском спуске — чтобы исключить строительство на нем и не допустить обезображивания склонов, входящих в буферную зону Святой Софии, наследия ЮНЕСКО.

К тому же по словам Кличко, Киев начинает процедуру создания Мемориала защитников Украины.

«Сегодня Киев даст старт разработке документации по созданию национального военного кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство, место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев», — сказал украинский политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, МИД Украины после встречи в Минске белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным принял решение об отзыве своего посла из Белоруссии. В украинском дипломатическом ведомстве пояснили, что считают переговоры Лукашенко и Пушилина, состоявшиеся 18 апреля, «вопиющим недружественным актом», ответом на который стало решение об отзыве посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций.