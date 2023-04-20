Евросоюз введёт безвизовый режим с Косово с 2024 года

Брюссель, , 13:42 — REGNUM Евросоюз намерен со следующего год ввести безвизовый режим с самопровозглашённым Косово, заявила 20 апреля представитель Европейской комиссии Анита Хиппер.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года», — цитирует Хиппер ТАСС.

Такое решение приняли 19 апреля Совет ЕС и Европарламент по инициативе ЕК.

По словам европейского представителя, люди с паспортами Косова смогут въезжать без виз в ЕС на срок до 90 дней.

Косово и Метохия — это автономный край Сербии. Россия не признаёт независимость этой автономии. Ряд стран Евросоюза (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) также отказывается признавать Косово независимым государством.

В конце ноября Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европейским парламентом о безвизовом режиме для жителей Косово. В середине декабря президент Косова Вьоса Османи подписала заявку на вступление края в Евросоюз.

10 марта сербский президент Александр Вучич заявил, что, несмотря на давление на Белград со стороны ЕС, Сербия не намерена признавать независимость Косово как и членство в ООН этого региона.