Набиуллина допустила возможность расплачиваться с уходящим из России бизнесом спецоблигациями

Москва, , 13:29 — REGNUM Возможность рассмотрения идеи расплачиваться с уходящими из России компаниями специальными облигациями допустила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Он заявила об этом 20 апреля на заседании Госдумы.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Её дополнительно надо проработать, но, в принципе, такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — сказала она, комментируя предложение депутата Владимира Кошелева (ЛДПР) расплачиваться с уходящими из России компаниями не валютой, а специальными облигациями ЦБ, привязанными к размеру замороженных на Западе активов.

При этом Набиуллина подчеркнула, что Банк России заинтересован в поиске разных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России продолжает работать по вопросам возвращения «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Ранее 20 апреля Набиуллина заявила, что Банк России, считающий, что вмешательство в работу валютного рынка возможно только в случае возникновения угроз для финансовой стабильности, сохраняет приверженность плавающему курсу рубля. Также она заявила о нецелесообразности внесения существенных изменений в валютные ограничения.