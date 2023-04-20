Москва, 20 апреля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Возможность рассмотрения идеи расплачиваться с уходящими из России компаниями специальными облигациями допустила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Он заявила об этом 20 апреля на заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Её дополнительно надо проработать, но, в принципе, такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — сказала она, комментируя предложение депутата Владимира Кошелева (ЛДПР) расплачиваться с уходящими из России компаниями не валютой, а специальными облигациями ЦБ, привязанными к размеру замороженных на Западе активов.

При этом Набиуллина подчеркнула, что Банк России заинтересован в поиске разных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России продолжает работать по вопросам возвращения «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.

Ранее 20 апреля Набиуллина заявила, что Банк России, считающий, что вмешательство в работу валютного рынка возможно только в случае возникновения угроз для финансовой стабильности, сохраняет приверженность плавающему курсу рубля. Также она заявила о нецелесообразности внесения существенных изменений в валютные ограничения.