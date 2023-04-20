Военный политолог Кошкин допустил, что РЭБ «Тобол» могла помешать работе спутников Starlink

Москва, , 14:01 — REGNUM Мощь российских военных технологий удивила американцев, и это только начало, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он отметил, что отечественная система радиоэлектронной борьбы «Тобол», вероятно, способная глушить сигналы спутниковой системы Starlink, — далеко не единственная сверхновая разработка России.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Мы всегда были на передовых позициях в секторе радиоэлектронной борьбы. А теперь ещё взяли и обуздали Starlink на Украине. Илон Маск создал мощную систему связи и очень далеко в космос её спрятал. Но мы на шаг впереди! Мы смогли разработать высокотехнолгичные системы, позволяющие выводить космические объекты, в частности спутники, из режима боевой работы», — подчеркнул Кошкин.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что российские военные используют секретное оружие, с помощью которого могут глушить сигналы Вооруженных сил Украины. Такую информацию журналисты издания нашли в раскрытых секретных данных Пентагона. Согласно отчету разведки США, Россия в течение нескольких месяцев использовала на Украине систему РЭБ «Тобол». С его помощью российские войска мешали работе спутниковой системы Starlink, которой пользуются ВСУ.

Военный политолог напомнил, что американские аналитики обнаружили в России как минимум семь комплексов «Тобол». По словам Кошкина, с помощью отечественного комплекса можно заглушить американские системы.

«Принцип работы РЭБ «Тобол», вероятно, основан на смешивании информации от поступающего сигнала спутника. В результате происходят помехи, мешающие расшифровке данных», — поделился военный эксперт.