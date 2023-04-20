Москва, 20 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российские власти намерены заставить уходящие из страны зарубежные компании заплатить разовый сбор со сверхприбыли, сообщило Bloomberg.

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«У России есть еще один сюрприз для иностранных компаний, готовящихся покинуть страну», — пишет издание.

В материале говорится, что вводимый в России аналог налога на непредвиденные доходы будет распространяться и на тех, кто планирует выйти из бизнеса. Эта мера может повлиять на итоговую цену сделки. При этом для зарубежных компаний, стремящихся покинуть Россию, не предусмотрены налоговые послабления.

Отмечается, что налог на сверхприбыль нужен российскому правительству для покрытия дефицита бюджета, из-за чего власти не откажутся от возможности получить дополнительные отчисления.

Сейчас иностранные компании уже обязаны при выходе с российского рынка продать активы с 50%-ной скидкой.

Как сообщало ИА REGNUM, пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя для бизнеса в России. Концерн ожидает одобрения сделки со стороны российских властей. Информации о том, кто станет покупателем, пока отсутствует. Компания, столкнувшийся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывает завершить уход из России в первой половине 2023 года. Компания оценивает примерно в 300 млн евро ущерб от ухода с российского рынка.