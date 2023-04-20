Киев, 20 апреля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с яркой вспышкой в небе над Киевом. Кадры опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Вспышка в небе над Киевом

19 апреля в небе над Киевом наблюдалась яркая вспышка, а затем прогремели несколько взрывов. Вспышка была такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов. В самом городе после необычного явления была объявлена воздушная тревога.

На записях с некоторых камер наблюдения было видно несколько ярких вспышек в небе, произошедших последовательно и явно на одной линии. Это говорит о том, что причиной было проникновение какого-то объекта в атмосферу планеты. Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины объяснил вспышку над Киевом вхождением объекта в атмосферу. В Киевской городской военной администрации выдвинули версию о падении с орбиты спутника.

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Ситуацию прокомментировала в своём Telegram-канале 20 апреля главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова: «Вчера в Киеве была вспышка, и всех попросили спрятаться от Москвы. Потом сказали, что нет, это не Москва, упал спутник. Потом передумали — нет, не спутник. К утру все утвердились во мнении, что в Киеве упало космическое тело. Уже небо мечет туда громы, молнии, камни и космические тела. А монахи-то в Лавре наверняка молятся».

Эксперт ИА REGNUM отметил, что для версии со спутником имеется противоречие — его траектория над Киевом не проходила. Наклонение орбиты спутника RHESSI равно 38 градусов, то есть над Украиной и ее столицей он не летал никогда. Широта Киева — 50°. Мелькала также версия, что это дело рук противоспутникового чудо-оружия России. Но она ещё более сказочна, чем версия с американским спутником.

Эксперт также считает, что в небе над Киевом мог быть зафиксирован прилёт гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Учитывая, что на видео был ряд вспышек вместо стабильного пролёта огненного тела, характерного для «Кинжала», «высокоэнергетическое акустическое событие», наблюдаемое в небе над украинской столицей, больше похоже на распад метеорита или спутника в плотных слоях атмосферы. С учётом этого прилёт «Кинжала» выглядит всё же более правдоподобным. Наблюдавшаяся серия вспышек смущает, но, возможно, это особенности пролёта ракеты в плотных слоях атмосферы. Всё-таки случаев применения данной ракеты было немного, и записей пролётов также мало.