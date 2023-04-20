Санкт-Петербург, 20 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Призывникам Санкт-Петербурга в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки. Об этом журналистам сообщил главный военный комиссар города Сергей Качковский.

Александр Погожев ИА REGNUM Принять участие в переписи можно с помощью портала «Госуслуги»

Тестовые повестки в рамках весеннего призыва приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, по его словам, прорабатывают вопрос оповещения с помощью СМС.

Качковский отметил, что это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учёта, сообщила «Фонтанка».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток. Этот закон Госдума приняла 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля.

Согласно документу, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться вручённой с момента её размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Планируется, что военкоматы Москвы в тестовом режиме уже в нынешнюю призывную кампанию начнут рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги». Как заявил военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев, оповещать граждан также будут через смс-сообщения и в телефонном режиме.

При этом в военном комиссариате Москвы уточнили, что тестовая рассылка цифровых повесток о призыве в армию станет возможна после принятия соответствующего постановления правительства, где будет прописан технический регламент применения нормы закона.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, электронные повестки юридической силы пока не имеют, их будут рассылать призывникам в тестовом режиме, дублируя традиционными уведомлениями.