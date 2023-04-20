Набиуллина заявила о нецелесообразности внесения существенных изменений в валютные ограничения

Москва, , 13:04 — REGNUM Приверженность плавающему курсу сохраняет Банк России, считающий, что вмешательство в работу валютного рынка возможно только в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. Об этом 20 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым только тогда, когда события на нём создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что весной 2022 года в России ввели жёсткие валютные ограничения, необходимые для стабилизации валютного рынка в условиях заморозки Западом части российских активов и в качестве ответной меры на западные санкции.

Также глава Центробанка уточнила, что затем часть этих ограничений сняли или ослабили. Это было нужно, чтобы не создавать препятствий для российских компаний, стремительно и кардинально перестраивавших свою внешнеэкономическую деятельность.

«Часть ограничений, прежде всего ответного характера, сохраняется, и мы считаем, что вносить в них существенные изменения на настоящий момент нецелесообразно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России продолжает вести работу по возвращению «замороженных» российских резервов в евро и долларах. Глава ЦБ напомнила, что ранее президент России Владимир Путин своим указом ввёл ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран.