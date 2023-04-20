Суд в Москве оштрафовал «Википедию» на 1,5 млн руб. за отказ удалить статью о СВО

Москва, , 13:14 — REGNUM Американскую компанию Wikimedia Foundation 20 апреля московский суд оштрафовал за отказ удалить ложную информацию о спецоперации. Штраф составляет полтора миллиона рублей.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение о штрафе вынесено судьёй мирового судебного участка в Москве за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку (Сумская область), сообщает ТАСС.

Судья постановил назначить компании Wikimedia Foundation наказание в виде штрафа на сумму 1 млн 500 тыс. рублей, признав её виновной в неудалении интернет-страницы в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

«Википедия» опубликовала статью о боях под Ахтыркой в феврале–марте 2022 года, в которой Роскомнадзор обнаружил ложную информацию и потребовал удалить материал. Wikimedia требование не выполнила, был составлен протокол об административном правонарушении.

Со своей стороны защита Wikimedia заявила, что протокол составлен с нарушениями и что доказательств фальсификации данных в деле не представлено. Защита требует отменить штраф.

18 апреля Wikimedia за неудаление видео о зацепинге суд в Москве вынес решение о штрафе в размере 800 тысяч рублей. 13 апреля суд постановил назначить компании штраф в размере двух миллионов рублей за неудаление фейков ВС России.

В России обсуждается идея заблокировать «Википедию», причём Минцифры заявило, что пока не намерено идти на такие меры.