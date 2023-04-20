Песков: недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО на Украине

Москва, , 12:58 — REGNUM Недопущение участия Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил представителям СМИ в входе брифинга 20 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, при этом, что присоединение Украины к Североатлантическому Альянсу будет предоставлять серьезную опасность для России. Вместе с тем, по его словам, в Кремле нет оценки перспектив вступления Украины в НАТО. Также кремлёвский представитель затронул несколько других актуальных тем, к примеру — слухи о том, что в Кремле вводятся дополнительные ограничительные меры из-за нового штамма коронавируса.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам, Пескова, в Кремле продолжают действовать введённые ранее меры. О том, что подвариант коронавируса «Арктур» может обходить сформированный организмом иммунитет известила 20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам речь идёт о гораздо более заразном их всех ранее известных штаммов.

Заявления Киева о том, что в зону СВО ездил не российский президент Владимир Путин, а его «двойник», Дмитрий Песков назвал весьма странными. Так он прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы поездке в Херсонскую область «обыкновенного двойника» Путина.

Ранее глава государства посетил штабы группировок войск «Днепр» в Херсонской области и «Восток» в Луганской народной республике. Как объяснил сам президент, он решил посетить штабы лично и заслушать доклады военных, чтобы не отвлекать их от дел.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме того, Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о том, что Евросоюз якобы, отказался от введения новых санкций в отношении России. С новыми антироссийскими санкциями «покончено», сообщало 20 апреля Financial Times со ссылкой на источник. Утверждается, что многие европейские чиновники признают: если санкций станет ещё больше, «будет больше исключений, чем мер».