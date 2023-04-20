С орбиты сошёл спутник NASA RHESSI, за падение которого приняли болид в Киевской области

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Солнечный зонд NASA RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошёл с орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы. Об этом 20 апреля сообщил сайт spacetrack.org, где публикуется информация Космического командования ВС США.

Спутник Free-Photos

По данным сайта, указанный космический объект, занесённый в каталог Командования воздушно-космической обороны Северной Америки под номером 27 370, сошёл с околоземной орбиты.

Ранее упавший на территории Киевской области болид приняли за падения этого американского солнечного зонда. Космический аппарат, предназначенный для наблюдения за вспышками на Солнце, запустили в 2002 году, и он работал до 2018 года, после чего потерял связь с Землёй.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля яркая вспышка осветила небо над Киевом, после чего в городе были слышны взрывы и объявлена воздушная тревога.

Позднее украинские СМИ назвали это результатом падения на Землю космического спутника NASA. После опровержения американской стороной этой информации Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины сообщил, что указанная вспышка, вероятно, вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы.