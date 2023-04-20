Пресс-служба НАТО подтвердила визит генсека Йенса Столтенберга на Украину

Киев, , 12:37 — REGNUM Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину 20 апреля подтвердили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный секретарь НАТО находится на Украине», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дополнительную информацию опубликуют в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Поездка генсека на Украину заранее не анонсировалась. Это первый визит Столтенберг в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. Он принял участие в памятной церемонии в честь погибших украинских военных на Михайловской площади.

18 апреля Столтенберг призвал страны НАТО направить Киеву ещё больше оружия. По его словам, несмотря на уже оказанную военную помощь, Украине не хватает боеприпасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России. При этом в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в НАТО.