Киев, 20 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину 20 апреля подтвердили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Генеральный секретарь НАТО находится на Украине», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дополнительную информацию опубликуют в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Поездка генсека на Украину заранее не анонсировалась. Это первый визит Столтенберга в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. Он принял участие в памятной церемонии в честь погибших украинских военных на Михайловской площади.

18 апреля Столтенберг призвал страны НАТО направить Киеву ещё больше оружия. По его словам, несмотря на уже оказанную военную помощь, Украине не хватает боеприпасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России. При этом в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в НАТО.