Севастополь, 20 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Севастополе военнослужащего Черноморского флота приговорили к десяти годам лишения свободы по делу о покушении на убийство сослуживца во время спецоперации. Обвинительный приговор вынес Севастопольский гарнизонный суд. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как следует из материалов суда, подсудимый считал заместителя командира взвода — командира отделения «виновным в пропаже без вести брата» и решил наказать его «за ранее высказанный отказ» перевести родственника к нему в отделение, выстрелив в него. Командир получил тяжкий вред здоровью, но его удалось спасти.

По данным «Коммерсанта», речь идёт об уроженце Ингушетии сержанте Исмаиле Дзангиеве. В суде заявили, что он признал свою вину частично, при этом защита настаивала, что мужчина был в состоянии аффекта и не отдавал отчёта в своих действиях.

Суд признал подозреваемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком десять лет. Отбывать наказание сержант будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Дзангиев обязан выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

В суде добавили, что приговор пока не вступил в законную силу, защита может его обжаловать в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, по факту которого было возбуждено уголовное дело, произошёл около года назад в Мариуполе (Донецкая Народна Республика) во время специальной военной операции. По информации следствия, военнослужащий выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот ответственен за гибель подчинённого в бою. Раненный сержантом сослуживец выжил благодаря действиям врачей.

Адвокаты обвиняемого настаивали на том, что их подзащитный совершил этот поступок из-за психического расстройства, вызванного потерей брата, и якобы не осознавал последствия своих действий. При этом по результатам судебно-психиатрической экспертизы эту версию не подтвердили.