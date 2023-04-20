Сана, , 12:33 — REGNUM Как минимум 90 человек погибли и ещё не менее 300 пострадали во время давки, которая произошла в ходе раздачи милостыни в Сане (Йемен). Об этом 20 апреля сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой источники в экстренных службах.

Давка в Йемене. Кадр из видео с канала: Евразия. Новости

Уточняется, что трагический инцидент произошёл в ночь на 20 апреля в районе Баб-эль-Яман, который находится в центре города.

Также указывается, что давка произошла, когда «несколько торговцев» стали раздавать милостыню. Двоих из них уже арестовали правоохранители. При этом глава Высшего политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат поручил сформировать комиссию для расследования произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 марта во время возникшей на концерте рэперов в Рочестере (США) давки погибла женщина. Трагический инцидент спровоцировали сообщения о стрельбе во время концерта.

29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Южной Корее возникла давка, в результате чего погибли 159 человек. В январе 2023 года полиция завершила расследование. Обвинения предъявили 23-м чиновникам.