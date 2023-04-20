Москва, 20 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Кремле не вводятся усиленные меры эпидемиологической безопасности в связи с появлением подварианта коронавируса «Арктур». Об этом 20 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. У нас действуют по-прежнему определённые ограничения, меры предосторожности действуют, но об усилении пока речи нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавируса «Арктур», который ранее был выявлен в Индии. Она уточнила, что новый подвариант не требует введения каких-либо противоэпидемических ограничений.

20 апреля Попова сообщила, что подвариант коронавируса «Арктур» может обходить сформированный организмом иммунитет. Глава Роспотребнадзора добавила, что что у него гораздо более высокая контагиозность, чем у ранее известных штаммов, а также «ещё большая заразность».