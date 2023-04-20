Москва, 20 апреля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что Евросоюз отказался от введения новых санкций в отношении России. В ходе пресс-конференции 20 апреля в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают информацию о прекращении санкций, он заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Не считаем нужным комментировать такие сообщения».

Ранее о том, что с санкциями Запада против России покончено, сообщил 19 апреля европейский источник в интервью Financial Times. По его словам, дальнейшее расширение санкций против России вряд ли возможно, так как тогда «исключений будет больше, чем ограничительных мер».

Источник агентства заявил, что уже введены те санкции, которые не входили в сильные противоречия с экономикой стран ЕС. В дальнейшем какие-то новые санкции принять будет невозможно, из-за того что страны ЕС могут в каждом следующем случае накладывать вето.

Комментируя мнение спикера, директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец заявил корреспонденту ИА REGNUM, что политика ЕС в отношении России начинает фундаментально меняться из-за того, что в Брюсселе поняли, что рано или поздно ЕС придется искать компромисс с Москвой, поэтому с введением новых санкций следует повременить.

В ЕС очередное обсуждение 11-го пакета запланировано на 21 апреля. Планируется якобы обсудить вопросы ужесточения мер против попытки обойти уже введённые рестрикции.