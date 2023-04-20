Песков напомнил Франции, что США фактически контролируют её ядерный арсенал

Москва, , 12:42 — REGNUM Ядерные арсеналы стран НАТО контролируют США, сообщил 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на призыв МИД Франции к Москве и Вашингтону сократить свои ядерные арсеналы.

Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

На просьбу прокомментировать заявление официального представителя французского МИД Анн-Клер Лежандр о том, что Париж согласится обсуждать с Москвой присоединение к договору о контроле над ядерным оружием, если России и США сократят свои арсеналы, Песков призвал обратиться за оценкой в российское внешнеполитическое ведомство.

«Лучше, чтобы МИД давал оценку таким заявлениям, но с нашей точки зрения ядерный арсенал Франции и Великобритании де факто находятся под контролем США», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москве продолжать соблюдать договорённость с Вашингтоном о сокращении ядерного оружия, не учитывая, что у США фактически есть ещё и оружие НАТО, нет смысла.

«Фактически они являются единой интегральной системой НАТО, а НАТО находится де факто под управлением США и это единое целое», — сказал Песков.

В преддверии годовщины начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Без учёта ядерных арсеналов Франции и Британии соблюдение договора для России теряет смысл.

Лежандр в интервью газете «Коммерсантъ» 19 апреля заявила, что Париж считает необходимым, чтобы Россия и США сократили свои ядерные арсеналы, приблизив их объёмы к тем, что есть у Франции.