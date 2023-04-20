Москва, 20 апреля 2023, 12:23 — REGNUM Все 15 водохранилищ столичного региона заполнены водой до плановых отметок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, весеннее половодье в российской столице и окрестностях завершилось, уровень рек снизился и гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы.

Подачу воды для московского региона обеспечивают 15 водохранилищ
Подачу воды для московского региона обеспечивают 15 водохранилищ
Городское хозяйство Москвы

Напомним, подачу воды для Московского региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской. Сейчас они наполнены примерно на 87% от общего объема.

Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. кв. километров. Пополнение запасов воды возможно только за счет естественного притока. Основная его доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

Заместитель мэра российской столицы отметил, что городские службы заранее готовились к прохождению половодья. «Был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в частности проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова, а в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения», — подчеркнул Петр Бирюков.