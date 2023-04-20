Москва, 20 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Все 15 водохранилищ столичного региона заполнены водой до плановых отметок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, весеннее половодье в российской столице и окрестностях завершилось, уровень рек снизился и гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы.

Городское хозяйство Москвы Подачу воды для московского региона обеспечивают 15 водохранилищ

Напомним, подачу воды для Московского региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской. Сейчас они наполнены примерно на 87% от общего объема.

Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. кв. километров. Пополнение запасов воды возможно только за счет естественного притока. Основная его доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

Заместитель мэра российской столицы отметил, что городские службы заранее готовились к прохождению половодья. «Был реализован комплекс подготовительных мероприятий, в частности проведены работы на водохранилищах и гидроузлах, организована снегосъемка для оценки параметров снежного покрова, а в ТиНАО проведены масштабные противопаводковые учения», — подчеркнул Петр Бирюков.