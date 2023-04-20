FT: в ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ покончено

Брюссель, , 13:41 — REGNUM С новыми антироссийскими санкциями «покончено», сообщает 20 апреля Financial Times со ссылкой на источник. Утверждается, что многие европейские чиновники признают: если санкций станет ещё больше, «будет больше исключений, чем мер». Также в качестве довода приводится мнение о том, что не затронутые санкциями сферы экономики РФ жизненно важны для ряда стран ЕС, поэтому на меры против них наложат вето. Если какие-то ограничения и будут вводиться, то, вероятно, они коснутся ужесточения уже существующих, добавляет издание.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что не считает нужным комментировать информацию об отказе ЕС от введения новых санкций в отношении России.

Речь идёт об антироссийских санкциях, введённых Западом и странами ЕС против России в связи с началом специальной военной операции (СВО) на Украине. К настоящему моменту приняты уже десять санкционных пакетов, обсуждают 11-й, его могут принять уже в апреле. Намерение продолжать политику санкций против России подтвердили страны «Группы семи» (G7). Соответствующее заявление прозвучало 17 апреля на сессии в рамках встречи глав МИД G7 в Каруидзаве.

США не снимут санкции против России в ближайшие годы, даже несмотря на сложности в своей экономике и возможную дедолларизацию, считает экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что в действительности заявления о том, что новых санкций не будет, во-первых, связаны с тем, что в Европейском союзе поняли: любая следующая санкция будет вредна для ЕС больше, чем для России.

«Во-вторых, отказ от новых санкций свидетельствует о развороте европейской политики. Ведь даже если украинское контрнаступление состоится (что, кстати, не факт), то никакого серьёзного перелома за ним не последует», — считает эксперт. Иными словами, наблюдается фундаментальное изменение внутренней политики ЕС по отношению к России. «Брюссель осознал, что рано или поздно ему придется искать компромисс с Россией, и санкции будут очень сильно мешать его найти», пояснил экономист.

«Сейчас Америка рассчитывает добиться такой же полной капитуляции России, какой она добилась от Японии бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Однако когда я увидел на карте мира, что только около 50 из 200 стран мира участвуют в экономических санкциях против России, пришло понимание: «Мистер Байден, одумайтесь!», — написал в статье для Yahoo News Japan влиятельный японский политик и аналитик, бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ.

По мнению экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса, Россия смогла обернуть санкции в свою пользу: «Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25% в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности в тот момент российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах, который многие предсказывали». В то же время журналисты предрекают США одиночество из-за того, что там «читают нотации и применяют санкции», пишет американская газета The Wall Street Journal.

Новые санкции лишь подтверждают бессилие США добиться отказа Москвы от защиты национальных интересов, заявил 12 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, видимые запреты «лишь новый ощутимый урон деловой репутации США в глазах остального мира».