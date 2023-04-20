Минкультуры окажет поддержку следствию по делу экс-замминистра Яриловой

Москва, , 12:14 — REGNUM Министерство культуры России пообещало оказать поддержку правоохранительным органам в расследовании уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра Ольги Яриловой. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Ольга Ярилова © Павел Бедняков/РИА Новости

В распространённом заявлении отмечено, что в министерстве знают о возбуждённом уголовном дела против бывшей чиновницы, проработавшей в ведомстве с 2018 года по сентябрь 2022 года, и о её вчерашнем задержании.

«Министерство, безусловно, будет оказывать всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам», — процитировал пресс-службу ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля правоохранительные органы задержали экс-замминистра культуры России Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при реализации государственной программы «Пушкинская карта».

Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным полномочиями. В СКР не уточнили, что именно вменяется в вину Яриловой. Сегодня, 20 апреля, Басманный суд Москвы принял решение об аресте подозреваемой на два месяца. Она пробудет в СИЗО до 16 июня.