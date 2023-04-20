Как заяви представитель управления по связям с общественностью NASA Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, тот самый спутник всё ещё находился на орбите. Никакой другой спутник, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день. Так что же это было? Из того, что реально могло вызвать такой эффект, гиперзвуковая ракета «Кинжал», метеорит?

Алексей Васильев, , 12:26 — REGNUM Вечер 19-го апреля выдался своеобразным. Множество людей вдохновлено обсуждают произошедшее над Киевом событие — в небе над городом на несколько секунд ночная темень осветилась каким-то источником света с сине-зелёным неоновым оттенком, и вроде бы по отзывам очевидцев, прогремело два или даже более хлопка.

НЛО атакует Киев Сергей Корсун © ИА REGNUM

На записях с некоторых камер наблюдения было видно несколько ярких вспышек в небе, произошедших последовательно, и явно на одной линии. Это говорит, о том что причиной было проникновение какого то объекта в атмосферу планеты.

Яркую зеленую вспышку в небе, кроме Киева, видели также в ближайших к Киеву городах Белоруссии — Мозыре и даже Гомеле.

Неужели НЛО? Множество юмористов, разумеется, тут же начали запускать шуточки на эту тему, тут же появились мемы, пародийные ролики. Но это весёлое настроение всё-таки коснулось не всех.

Дело в том, что в это же время, по территории Украины, в частности Харькове, Днепропетровске, в городах прифронтовой полосы были слышны взрывы, по военным объектам ВСУ отрабатывали дронами-камикадзе, бомбами и ракетами.

В самом Киеве, после необычного явления была объявлена воздушная тревога. В телеграм-канале серого кардинала Зеленского, главы его ОП Андрея Ермака появилось успокоительное сообщение: «Не переживайте насчет НЛО. Это наша ПВО». Однако вскоре оно было удалено, что только усилило беспокойство и конспирологические версии произошедшего.

Например о том, что это не ПВО, а просто упал спутник NASA. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации. Якобы о падении с орбиты этого спутника заранее предупреждали американцы, но они не уточняли в каком месте планеты ждать его падения. Вот, оказалось что и этот подарок американцев достался Киеву. А объявленная воздушная тревога, это так, на всякий случай. «Тю кумэ, а вы шо, испугалась?».

Центр управления NASA © NASA

На этом украинские власти вроде как решили остановиться.

Но для версии со спутником, правда имеется маленькое такое противоречие — его траектория над Киевом не проходила. Наклонение орбиты спутника RHESSI, равно 38 градусов, то есть, над над Украиной и тем паче ее столицей он не летал никогда. Широта Киева — 50°.

Мелькала так же версия, что это дело рук противоспутникового чудо-оружия России. Но она ещё более сказочна, чем версия с американским спутником.

Со стороны Европы размещение наших средств борьбы с космическими объектами, вообще за гранью фантастики. Дело в том, что наиболее эффективные средства борьбы со спутниками, это ракетные комплексы противоракетной обороны. А они расположены на территории России, ближе к Москве. В то время как спутник к Киеву подлетал бы с противоположной стороны.

Под утро появились ещё детали в версии со спутником — как заявил представитель управления по связям с общественностью NASA Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, тот самый спутник всё ещё находился на орбите. Никакой другой спутник, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день.

Так что же это было? Из того, что реально могло вызвать такой эффект, гиперзвуковая ракета «Кинжал», метеорит?

Напомню, что гиперзвуковая ракета «Кинжал», это ракета, которая размещается на сверхзвуковом истребителе МиГ-31К. За счёт разгона сначала истребителем, и затем работы ракетного двигателя, разгоняется до 10-11 скоростей звука. Поэтому летит она на огромную дальность, и при входе в плотные слои атмосферы, окружена потоком раскалённого газа. Из-за этого летящая с огромной скоростью ракета выглядит так, как будто она пылает в воздухе и. Этот эффект вызван торможением в плотных слоях, и температуры нагрева достигают несколько тысяч градусов.

Учитывая, что на видео был ряд вспышек, вместо стабильного пролёта огненного тела характерного для «Кинжала», то «высокоэнергетическое акустическое событие», наблюдаемое в небе над украинской столицей больше похоже на распад метеорита, или спутника в плотных слоях атмосферы. Сначала они разрушается на крупных части, и затем они в свою очередь рассыпаются на более мелкие.

Вспышка в небе Киева Кадр из видео

Вариант со спутником, как уже говорилось, отрицают в NASA. Что же касается метеорита, то совпадение с прилетом именно в Киев, и именно во время воздушного удара по объектам на территории Украины выглядит крайне маловероятным.

С учётом этого прилёт «Кинжала», выглядит всё же более правдоподобным. Конечно, наблюдавшаяся серия вспышек смущает, но возможно это особенности пролёта ракеты в плотных слоях атмосферы. Всё-таки случаев применения данной ракеты было немного и записей пролётов так же крайне мало, а потому и такие внешние признаки нельзя однозначно исключать.

Впрочем, есть ещё одна версия, которая не объясняется материальными причинами.

Киевские власти последние месяцы очень усилили религиозные гонения на каноническую православную церковь, идет постепенный захват Киево-Печерской Лавры. На этом фоне наводнение, подтопившее прибрежные районы Киева, уже интерпретировали как знамение для светских властей, о недопустимости покушения на святыни. Но поскольку власти знамения не распознали, то вот на Киев уже обрушивается загадочное небесное тело.

Разумеется, с точки зрения физики, падение небесного тела в данное время и в данном месте это не более чем случайные совпадения. Но для людей воцерковленных в таких вопросах случайностей не бывает. И им уже не важно, что именно будет названо качестве окончательной причины.