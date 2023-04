Group-IB будет работать в России под брендом F. A. С. С. T

Москва, , 12:12 — REGNUM Российские акционеры во главы с генеральным директором Валерием Баулиным выкупили активы компании Group-IB, которая продолжит работу в России под брендом F. A. C. C. T. (Fight Against Cybercrime Technologies). Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

«Российские активы Group-IB, одной из ведущих международной компании по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом… Развитие бизнеса продолжится под новым брендом — F. A. C. C. T.», — говорится в сообщении компании.

Сумму сделки не разглашают. Отмечается, что новым владельцам удалось сохранить все контракты с российскими клиентами, а также разработанные технологии и сервисы.

В марте следователи Федеральной службы безопасности завершили расследование уголовного дела о государственной измене в отношении основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, находящегося в СИЗО «Лефортово». Для утверждения обвинительного заключения дело было передано в Генеральную прокуратуру.