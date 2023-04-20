Москва, 20 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В Евросоюзе полагают, что с санкциями против России покончено, а в случае введения очередного пакета в нём, вероятно, окажется больше исключений из ограничений, чем самих рестрикций. Об этом пишет 20 апреля Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Если мы введём больше санкций, то исключений будет больше, чем мер», — указал один из собеседников издания.

Как объясняется в материале, многие представители стран ЕС уверены, что без ряда российских отраслей, в отношении которых ещё не введены серьёзные ограничения, Европа и сама не справится.

Таким образом, если санкции и будут вводиться, то будет расширен лишь список физических лиц и ужесточены уже действующие ограничения.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничительных мер.

В то же время неформальные обсуждения предложений по новому пакету стартуют 21 апреля. В них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран ЕС. К настоящему моменту известно, что Польша предложила запретить импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба», а также положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), и ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.

В то же время, как объяснил ИА REGNUM экономист Алексей Зубец, в действительности евробюрократия занимается «словесной игрой», и заявления о санкционном пределе не стоит воспринимать слишком близко. Однако Зубец полагает, что в Европейском союзе всё же начали понимать, что любая следующая санкция будет вредна для ЕС больше, чем для России.