Москва, 20 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом 20 апреля журналистам сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц Сергей Иосифович

«Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооружённых силах РФ (65 лет. ― Прим. ред.)», ― уточняется в сообщении.

Ранее о том, что адмирал Сергей Авакянц снят с поста командующего Тихоокеанским флотом, сообщил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Трутнева, адмирал возглавит центральную структуру для методического сопровождения деятельности региональных центров и координации их работы.

По данным источников в силовых структурах, новым командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России могут назначить адмирала Виктора Лиину, который сейчас командует Балтийским флотом.