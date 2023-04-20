Магас, , 12:04 — REGNUM В Республике Ингушетия провели благотворительную акцию «Мехка СагIа», которая была приурочена к Рамадану — священному для исповедующих ислам месяцу. Она состоялась по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова. Он дал поручение выделить дополнительное финансирование на проведение акции, чтобы охватить помощью все категории нуждающихся граждан.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Пресс-служба правительства Республики Ингушетия

Глава Ингушетии напомнил, что священный месяц Рамадан — период, когда очень важно проявлять милосердие и щедрость, прилагая усилия к проявлению этих качеств во всех своих делах, а не только время для обязательного поста, который предписывается соблюдать мусульманам. Именно этим руководствовались власти Ингушетии, устраивая благотворительную акцию. Как отметил глава региона, все, кто хотел бы проявить милосердие и заботу о ближних, может это сделать в Рамадан. В последние несколько дней, по его словам, тысячи ингушских семей получили продуктовые наборы. Как подчеркнул глава Ингушетии, сейчас задача руководства республики заключается в том, чтобы помощь дошла до всех, кто в ней нуждается.

«Мне особенно приятно отметить всех, кто в эти дни принимает участие в богоугодных делах. Многие наши предприниматели, в том числе и Микаил Гуцериев, депутат Бекхан Барахоев, благотворительные фонды в эти дни подключились к нашей инициативе и со своей стороны также направляют помощь жителям, которые нуждаются в поддержке», — подчеркнул Калиматов.

Акцию провели в преддверии мусульманского праздника Ураза-Байрам, который в этом году выпадает на 21–22 апреля и знаменует окончание поста. Это один из главных праздников в исламе. Средства на благотворительное мероприятие выделил Национальный фонд развития Ингушетии. На эти деньги были куплены тысячи продуктовых наборов для нуждающихся. В акции задействованы представители органов власти, муниципалитетов, волонтеры, студенты.

«Мехка СагIа» стартовала 15 апреля. За это время продуктовые наборы передали более чем четырем тысячам пожилых людей, малообеспеченных граждан, родственникам участников спецоперации, инвалидов, людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении, а также многодетным семьям и семьям погибших сотрудников силовых структур.

В частности, в первый день акции 600 наборов были направлены в город Малгобек, Малгобекский и Джейрахский районы. Еще 700 наборов получили семьи из Карабулака, Сунжи и Сунженского района на следующий день. Больше всего наборов, 1500, распределили между нуждающимися в третий день — их выдали жителям столицы Ингушетии, города Назрань, а также Назрановского района. Семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, родственникам участников СВО и лицам, проживающим в Пригородном районе, 800 наборов передали на четвертый день. В пятый день акции, который станет заключительным, помощь предоставят одиноким пожилым жителям региона, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Как уже упоминалось выше, в благотворительном марафоне, приуроченном к Рамадану, принял участие крупный российский бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев, основатель благотворительного фонда «САФМАР». Он направил детям региона 10 тысяч сладких подарков. А парламентарий Бекхан Барахоев, в свою очередь, поддержал семьи военнослужащих. Свой вклад внесли общественники, благотворительные организации и неравнодушные жители Ингушетии.

В частности, местные производители передали для малоимущих более 15 тонн мяса, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и муку для продуктовых наборов. Благотворительная акция проходит в Ингушетии ежегодно по инициативе главы республики. Среди адресатов помощи, которая предоставляется нуждающимся в поддержке жителям региона, есть семьи участников СВО. Различные меры поддержки оказываются представителям данной категории не только в рамках акции. Власти Ингушетии следят за тем, чтобы выполнялось поручение президента России Владимира Путина. Глава государства неоднократно говорил о приоритетном характере помощи родным военнослужащих, участвующих в СВО. Махмуд Али Калиматов с самого начала спецоперации проявляет повышенное внимание к вопросам, касающимся нужд военнослужащих и их семей. Последние могут рассчитывать на всесторонние меры поддержки и помощь от ведомств и министерств региона. Все вопросы, касающиеся семей военнослужащих и мобилизованных граждан, глава республики держит на собственном контроле.