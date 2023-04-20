В Нигерии похититель после получения выкупа закопал заживо трёхлетнего ребёнка

Абуджа, , 11:55 — REGNUM Полиция в Нигерии арестовала мужчину, подозреваемого в похищении трёхлетнего ребенка и в том, что он его закопал заживо после получения выкупа. Об этом 20 апреля сообщил портал This Day Live.

Уточняется, что, как считают правоохранители, мужчина проник в дом в районе Кацина и похитил трёхлетнего ребёнка, пока его отец спал, оставив семье записку с требованием выкупа в размере 800 тысяч найр (142 тысячи рублей).

В ходе общения с похитителем семье удалось снизить сумму выкупа до 150 тысяч найр (26 тысяч рублей), однако после получения денег мужчина отказался вернуть ребёнка, после чего его отец обратился в полицию и вскоре злоумышленника удалось арестовать. В ходе допроса похититель признался, что он заживо закопал ребёнка после того, как получил выкуп.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля случайная женщина помогла раскрыть убийство пятилетнего мальчика в Тульской области, узнав о знакомой, которая живёт с мужчиной, убившем её сына. Женщина передала полученную информацию оперативникам. Они уговорили выманить «мамочку» на встречу. После этого сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого и задержали его.

По данным следствия, мать пятилетнего ребёнка уехала на неделю из дома, оставив сына со своим сожителем. Через несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребёнка, несколько раз ударил его и пошёл спать. Проснувшись ночью, мужчина обнаружил, что мальчик не подаёт признаков жизни и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез в лесополосу, где закопал тело.