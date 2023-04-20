Военный ВСУ рассказал, что только трое из его взвода выжили за один день боев в Артемовске

Артемовск, , 12:05 — REGNUM Взвод ВСУ был уничтожен за один день в ходе спецоперации в боях в Артёмовске. О гибели подразделения рассказал солдат ВСУ в интервью Financial Times.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это был настоящий ад», — заявил украинский солдат.

По его словам, из 21 военного не погибли и не были тяжело ранены только трое, в том числе он сам.

По данным издания, ВСУ потеряли в Артёмовске основную часть военных с боевым опытом. Кроме того, на артёмовском направлении украинские боевики истратили огромное количество боеприпасов, потеряли массу оружия и военной техники.

В Артёмовске (ДНР) российские военные продолжают освобождать от ВСУ квартал за кварталом, отмечают в Минобороны РФ. 20 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои продолжаются в западных кварталах города.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские военные за последние сутки прорвались к трассе, ведущей из Артёмовска к Часову Яру. По словам эксперта Михаила Онуфриенко, выход российских подразделений к перекрёстку «Самолёт» в сторону села Ивановское (Красное) лишит ВСУ возможности отхода из Артёмовска.