Мелитополь, 20 апреля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Жителя Запорожской области, причастного к террористической деятельности, задержали. Он хотел изготовить бомбу для нападения на пост российских войск, сообщили журналистам в СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Токмака. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, применить самодельные взрывные устройства планировалось при нападении на блокпост Вооруженных сил РФ, расположенный в Токмаке. Уточняется, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от членов группы обстоятельствам.

Подозреваемый помещен под стражу. Следствие устанавливает других причастных к делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Пологовском районе Запорожской области задержали двоих наводчиков, передававших координаты украинским артиллеристам. Они содействовали украинским силам в нанесении ударов по позициям российских войск и объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения. Преступников обнаружили в заброшенном доме. Им грозят длительные сроки заключения.