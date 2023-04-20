Космическое агентство Украины объяснило вспышку над Киевом вхождением объекта в атмосферу

Киев, , 11:50 — REGNUM Появилась новая версия яркой вспышки в небе над Киевом в ночь на 20 апреля. В заявлении Главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины говорится, что связана она, вероятно, вызвана с вхождением космического тела в плотные слои атмосферы. Никакие другие подробности, кроме того, что «расчётное место эпицентра взрыва находится в Киевской области», не раскрываются.

Вспышка в небе над Киевом Кадр из видео

После необычайно яркой вспышки в небе над Киевом прогремели несколько взрывов и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поспешил написать в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской системы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал небесный инцидент с падением на Землю космического спутника NASA. Но и эта версия была опровергнута самим Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как пояснил 20 апреля представитель NASA, на тот момент спутник под названием RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год, всё ещё находился на орбите, в атмосферу Земли. Более того, траектория падения очень объекта весьма далека от Украины. Предварительно установлено, упавший возле Киева объект — это метеор, однако официальной и достоверной информации о его природе пока нет.

Ситуацию прокомментировала в своём Telegram-канале 20 апреля главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова: «Вчера в Киеве была вспышка и всех попросили спрятаться от Москвы. Потом сказали, что, нет, это не Москва, упал спутник. Потом передумали — нет, не спутник. К утру все утвердились во мнении, что в Киеве упало космическое тело. Уже небо мечет туда громы, молнии, камни и космические тела. А монахи-то в Лавре, наверняка, молятся».

«Это был 100%, метеорит как в Челябинске, на видео — словно второй раз «наш» увидел» — рассказал Pravda. Ru житель Челябинска Алексей С., ранее делившийся фото падения Чебаркульского метеорита (болида).

«Я видел ролики, что боеголовки (ядерных) ракет так не вспыхивают, но мысли в тот момент были: «ну все, доигрались, (русские) решили жахнуть ядеркой», — пишет киевлянин Сандро «ВКонтакте». В украинском сегменте соцсетей идет активное обсуждение того, что падение болида является «дурным знаком».

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 15 февраля 2013 года над территорией сразу нескольких российских территорий (Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Казахстаном) прошёл метеоритный дождь. Также след от метеорита наблюдался в 18 районах Башкирии. Метеорит упал недалеко от г. Сатка Челябинской области. От осколков разбившихся стекол в окнах домов пострадали порядка 300 жителей Челябинской области.

Падение небесного тела могли наблюдать жители Усть-Кутского района Иркутской области. Судя по видеозаписи астрономического явления, которое произошло 6 апреля 2023 года, в небе над городом вдруг появилось яркое свечение, которое внешне было похоже на комету.