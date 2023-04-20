Москва, 20 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Предложенный США новый боеприпас — снаряд LRMP — должен изменить ход боевых действий на Украине в пользу Киева, уверяют его разработчики.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Об этом сообщается 20 апреля в материале РИА Новости «Это оружие изменит расклад». США решили помочь Украине «достать до Крыма».

Авторы статьи предложили читателям ознакомиться с новым боеприпасом, который компания General Atomics представила на выставке Sea Air Space 2023 в Вашингтоне, открывшейся в начале апреля.

Дальнобойный маневрирующий снаряд Long-range maneuvering projectile (LRMP) создан для артиллерийских установок калибра 155 мм и обладает рядом уникальных характеристик. Он позволяет обеспечить высокую точность стрельбы на больших дистанциях и увеличивать эффективность операций.

Дальнобойность снаряда составляет 125-150 км, что в два раза больше, чем у снаряда гаубицы M777, под которую создают LRMP. Он может поражать цели на земле, в том числе бронированные.

Новый снаряд способен маневрировать во время полёта и корректировать траекторию в режиме реального времени. Таким образом он может поражать цели в защищённых местах. Траекторию полёта позволяет корректировать уникальный датчик, которым оснастили LRMP. Точность стрельбы обеспечивается также инерционной навигационной системой и GPS-приёмником.

Необычная форма снаряда (в поперечнике он представляет собой треугольник Рело с выгнутыми наружу сторонами) позволяет ему дольше находиться в воздухе и сохранять устойчивость в полёте.

Испытания LRMP намечены в США на конец 2023 года. Планируется серия снарядов и для корабельных орудий калибра 127 мм с дальнобойностью 50-100 км.

Авторы материала со ссылкой на разработчиков отмечают, что LRMP должен превзойти все боеприпасы, которые использовались до сих пор, но неизвестно, сколько будет стоить выстрел: вероятно, очень дорого.

Отмечается, что на Украину Пентагон пока отправляет более дешевые варианты — планирующие бомбы GBU-39 с реактивными двигателями снарядов M26 для ракетных систем HIMARS. Но российские военные регулярно сбивают эти снаряды, поэтому прорыва они ВСУ не дают.

«По дальности они не уступают LRMP — те же 150 км. Хотя новинка, судя по всему, куда более грозное оружие. Но на единственной презентации показали лишь 3D-модель, а не реальный образец», — сообщается в материале.

В Пентагоне 19 апреля назвали сумму военной помощи Киеву с СВО: она составила $35,4 млрд. При этом с тех пор, как президентом США стал Джо Байден, объём военной помощи Украине составил $36,1 млрд.